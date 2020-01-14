Экспорт мяса и субпродуктов

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 297,7 тыс. мяса и пищевых мясных субпродуктов, на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении экспорт вырос на 34,7% и составил 506,1 млн долларов.

Более 50% экспорта приходится на мясо и субпродукты домашней птицы. По итогам января-ноября 2019 года его было вывезено 183,4 тыс. тонн (+5,5%) на сумму 278,7 млн долларов (+55,4%).

На 67,4% в физическом выражении выросли поставки свинины из России и составили на 49,9 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт увеличился на 80,3% до 108,7 млн долл.

Отгрузки субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков снизились до 43,4 тыс. тонн (-10,3%) и 36,8 млн долларов (-39,7%).

Баранины и козлятины было экспортировано 11,1 тыс. тонн (+0,9%) на сумму 48 млн долларов (-7,2%).

Основными странами, куда Россия экспортирует мясо домашней птицы, являются Китай, Украина и Беларусь.

По итогам 11 месяцев 2019 года на Украину было отгружено 67 тыс. тонн (-7,9%) мяса и пищевых мясных субпродуктов на сумму 92,8 млн долларов (-4,3%).

Экспорт в Китай составил 47,1 тыс. тонн и 109,3 млн долларов (+46,9%). В январе-ноябре 2018 года мясо и пищевые мясные субпродукты в эту страну из России практически не поставлялись.

Отправки в Беларусь выросли в 2,6 раза и составили 22,1 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт также вырос в 2,6 раза до 52,2 млн долларов.

Мясо и субпродукты домашней птицы поставлялись в основном в Китай, на Украину и в Казахстан. Свинину везли преимущественно на Украину и в Беларусь, субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков – в Гонконг и во Вьетнам. Баранину или козлятину – в Иран. А мясо крупного рогатого скота экспортировалось во Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Гонконг.