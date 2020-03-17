По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт медной руды в Россию составил 480 тыс. тонн (-23,7% к 2018 году), или 585,1 млн долларов (+17%).

Стоит отметить, что в 2019 году медная руда отгружалась в Россию из 4 стран. Причем 99,9% поставок шло в Свердловскую область.

По итогам 2019 года импорт медной руды в Россию из Казахстана в физическом выражении снизился на 35,8% до 332,4 тыс. тонн, в денежном, напротив, увеличился на 3,4% и составил 346,4 млн долларов.

Из Малайзии было получено 54,1 тыс. тонн на сумму 91,8 млн долларов. В 2018 году поставок медной руды в Россию из этой страны не было.

Поставки в Россию медной руды из Перу в физическом выражении выросли в 2,1 раза до 48,8 тыс. тонн, в денежном – в 2,4 раза до 86 млн долларов.

Импорт медной руды из Чили снизился до 44,7 тыс. тонн (-49,4%) и 60,9 млн долларов (-52,6%).