Отмена ледокольных проводок в Петербурге

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с отсутствием льда на акватории порта и на подходах к нему с 16 марта объявлено окончание ледокольных проводок.

Также с 16 марта согласно распоряжению капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург завершился период ледокольных проводок на акватории Пассажирского порта и на подходах к нему.

Ограничения по режиму ледового плавания, введенные ранее принятыми распоряжениями, отменяются.

В связи с возможностью выноса отдельных плавающих льдин на каналах и фарватерах мореплавателям рекомендовано соблюдать осторожность.

До особого указания продолжает действовать запрет на плавание маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.