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Отмена ледокольных проводок в Петербурге
16.03.2020

Отмена ледокольных проводок в Петербурге

    • Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с отсутствием льда на акватории порта и на подходах к нему с 16 марта объявлено окончание ледокольных проводок.

    Также с 16 марта согласно распоряжению капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург завершился период ледокольных проводок на акватории Пассажирского порта и на подходах к нему.

    Ограничения по режиму ледового плавания, введенные ранее принятыми распоряжениями, отменяются.

    В связи с возможностью выноса отдельных плавающих льдин на каналах и фарватерах мореплавателям рекомендовано соблюдать осторожность.

    До особого указания продолжает действовать запрет на плавание маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.


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