Дамбу в Петербурге открыли

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) сообщает об открытии всех водопропускных отверстий КЗС. В положение «открыто» затворы установлены утром. Движение судов по каналу судопропускного сооружения С-1 восстановлено.

Решение о закрытии всех затворов КЗС было принято вчера в связи с прогнозом подъема уровня воды. КЗС был переведен в режим готовности вечером 5 февраля. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру по распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург было приостановлено в 19:30. С 5:00 утра 6 февраля ограничения на движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2 были сняты. Движение автомобилей по КЗС осуществлялось в штатном режиме.