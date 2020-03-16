Контейнерооборот лидеров

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2020 года составил 5,9 млн TEU. Это на 10,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2020 года обработал 6,08 млн TEU, что на 5,9% больше показателя января-февраля 2019 года.

В феврале этого года Шанхай перевалил 2,3 млн TEU, на 36,3% меньше, чем за предыдущий месяц и на 19,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

Через причалы Сингапура в феврале 2020 года прошло 2,89 млн TEU (минус 9,2% к январю 2020 и плюс 5,5% к февралю 2019 года).