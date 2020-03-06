Продажи на авторынке соответствуют ожиданиям

По итогам двух месяцев 2020 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 0,5% и составили 218,4 тыс. единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале продажи сократились на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до порядка 119,1 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи выросли на 16,6%.

«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка, – прокомментировал итоги отчетного периода председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года».

По итогам февраля 2020 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в России изменений не произошло.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая снизила объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 7,4% до 25 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в феврале упали на 3,5% до 17,1 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai, увеличивший объем продаж до 14,4 тыс. авто (+0,8% к уровню февраля 2019г.).

Значительно – на 19,1% по сравнению с февралем прошлого года, до 10,1 тыс. единиц – выросли продажи Renault, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Toyota осталась на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 8,2 тыс. – на 16,6% больше, чем за февраль 2019 года.

Наиболее значительный рост продаж в феврале относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Changan (в 6,3 раз), Suzuki (в 2,9 раза), FAW (в 2,8 раза) и Haval (в 2,3 раза).

Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года коммерческие автомобили Ford (-99%), Chevrolet (-96%), Zotye (-91%), Lifan (-73%), коммерческие автомобили Foton (-67%), коммерческие автомобили Hyundai (-60%) и Infiniti (-57%).