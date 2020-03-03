Подводный робот для очистки судна

HMM заменит людей роботами на работах по очистке подводной части судов от биологического обрастания. Компания уже подписала соглашение с корейской Tas Global, специализирующейся на производстве подводных роботов.

По технологии робот будет снимать с подводной части судна биологические наросты. Затем через систему фильтрации, соединенную с корпусом судна, биологические отходы будут поступать на береговые очистные сооружения.

В HMM рассчитывают, что такая технология сократит на 40% время, необходимое для очистки судов, а также увеличит эффективность таких работ.