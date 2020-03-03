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Подводный робот для очистки судна
03.03.2020

Подводный робот для очистки судна

    • HMM заменит людей роботами на работах по очистке подводной части судов от биологического обрастания. Компания уже подписала соглашение с корейской Tas Global, специализирующейся на производстве подводных роботов.

    По технологии робот будет снимать с подводной части судна биологические наросты. Затем через систему фильтрации, соединенную с корпусом судна, биологические отходы будут поступать на береговые очистные сооружения.

    В HMM рассчитывают, что такая технология сократит на 40% время, необходимое для очистки судов, а также увеличит эффективность таких работ.


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