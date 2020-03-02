SM Line сокращает зарплату из-за коронавируса

Корейская SM Line сообщила о намерении сократить заработную плату руководящему составу компании на 10%. В SM Line объясняют такой шаг спадом объемов перевозок, обусловленного коронавирусаомв Китае и Южной Корее.

Кроме того, сотрудникам, чьим больным родственникам или детям нужен уход, будет предоставлен 4-недельный неоплачиваемый отпуск.

Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на CEO SM Line Кима Чибонга, «эти меры необходимы, чтобы сократить расходы компании и справиться с проблемами из-за коронавируса».