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На «КАМАЗе» создали беспилотный модуль
28.02.2020

На «КАМАЗе» создали беспилотный модуль

    • На «КАМАЗе» разработан мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем. Проект получил название «Аватар». Это мобильный модуль, устанавливаемый на крышу автомобиля, который позволяет «превратить» автомобиль в беспилотное транспортное средство. Для осуществления автономного управления с помощью модуля автомобиль должен быть оснащён автоматической коробкой передач, электронной педалью акселератора, электронной тормозной системой и электрогидроусилителем руля. Все агрегаты должны поддерживать удалённое управление через автомобильную CAN-шину, сообщает пресс-служба предприятия.

    Разработка «Аватара» в Научно-техническом центре «КАМАЗа» началась в 2018 году. Дизайн и начинка модуля были разработаны Службой инновационных автомобилей в 2019 году. Сегодня идёт отработка алгоритмов управления и принятия решений, отладка программного обеспечения, валидация и тестирование системы автономного управления в реальных условиях. Модуль тестируется на автомобиле КАМАЗ-43118.

    «Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового – один из основных трендов автомобильной отрасли. Компания уже испытывает беспилотный автобус «Шатл» для перевозки пассажиров и бескабинный грузовик «Челнок» для транспортировки грузов на территории предприятия. Новинка «Аватар» позволяет сделать «умными» уже существующие машины, что открывает возможность оперативно и с меньшими затратами наращивать парк беспилотной техники. Внедрение этой разработки в перспективе может привести к расширению использования беспилотного транспорта на территории России», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростеха» Олег Евтушенко.

    В отличие от своего предшественника – беспилотного автомобиля из проекта «Одиссей», «Аватар» дополнительно оснащён системой дублирования автономного управления, органов принятия решения и системы fusion, состоящей из различных сенсоров, как во фронтальной зоне, так и вокруг автомобиля, что значительно повышает безопасность движения в автономном режиме, а также позволяет страховать основную систему при её сбое или поломке. Также предусмотрено дублирование системы связи, что позволяет в случае помех со стороны одного из передающих каналов, переключиться на другой. Модуль и программное обеспечение разработаны в соответствии со стандартом ISO 26262 (Европейский стандарт функциональной безопасности).

    «В определённых ситуациях, при выполнении ряда опасных для человека задач необходимо, чтобы машина выполняла их без водителя. В их числе – масштабные пожары, химические заражения, бактериологические и радиационные заражения территории, ликвидация последствий других чрезвычайных ситуаций», – пояснил цель проекта главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

    В случае, если случился отказ одного блока или прерываются пакеты данных, в приоритет сразу переходит другой блок. Если же система полностью отказывает, то происходит безопасное автономное торможение путём отправки управляющих команд на агрегаты автомобиля. В результате полностью исключается человеческий фактор, так как система автономного управления не устаёт и не засыпает.

    В беспилотном режиме автомобиль может передвигаться со скоростью до 60 км/ч. В дальнейшем предельную скорость будет ограничивать заказчик.

    «Модуль «Аватар» способен строить цифровую карту дорог с помощью 3D-лидаров. По этой карте он может самостоятельно построить себе маршрут для передвижения. Оператор указывает конечную точку маршрута, система подгружает карту, выстраивает маршрут и после этого машина начинает движение по заданной траектории. Для большей надёжности используется комплексированная навигационная система, которая позволяет подгружать дополнительные координаты со спутниковой навигационной системы и включать поправки от инерциальной системы навигации», –отметил главный специалист программного обеспечения систем управления — руководитель группы Службы главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра Ильназ Юнусов.

    В планах разработчиков – оснастить систему «Аватар» квадрокоптером, с помощью которого можно будет производить оцифровку и составление карты местности. Далее собранные данные отправятся в модуль «Аватар», что позволит автомобилю более качественно выстраивать маршрут и двигаться на большие расстояния автономно. Связь с модулем «Аватар» осуществляется через промышленный Wi-Fi и LTE, а также через резервный канал – УКВ.


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