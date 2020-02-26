Нефтяной рынок под давлением коронавируса

Мировой нефтяной рынок страдает от коронавируса – неопределенность в спросе на нефть возрастает. Ранее сообщалось, что спрос со стороны Китая, одного из основных импортеров нефти, из-за вспышки коронавируса снизилось на 20% от установивших норм потребления этой страны. Если в январе мировой нефтяной рынок испытывал неуверенность и стоимость нефти даже превышала $65 за баррель, то в феврале Brent уходила даже ниже $54 за баррель. Сегодня котировки находятся в районе 55 долларов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сильно обеспокоена ситуацией с распространением вируса. В середине февраля ОПЕК объявила, что уменьшила на 230 тыс. баррелей в сутки свою оценку темпов роста спроса на нефть в текущем году. Новый прогноз предусматривает, что мировое потребление нефти в 2020 году повысится лишь на 990 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. ОПЕК считает целесообразным продление действия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти до конца 2020 года, а также выступает за усиление ограничений производства во втором квартале. Но решение будет зависеть от России, которая взяла паузу в ответе, тем самым неопределенность для рынка сохраняется. Очередное заседание ОПЕК+ намечено на 6 марта.

На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за 2019 год увеличились на 2,8% и составили 267,5 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 5,9% – до 121,4 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов по итогам 2019 года сократился на 4,8% до 142,8 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 14,4% (до 66,9 млрд долларов).

По итогам 2019 года объем экспорта дизельного топлива снизился на 6,2% и составил 51,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 13,3%, до 28,8 млрд долларов.

В то же время экспорт бензина за отчетный год вырос на 23,1% – до 5,2 млн тонн. Таможенная стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, увеличилась на 16,1% и составила порядка 2,9 млрд долларов.

В декабре 2019 года экспорт российской нефти составил 21,1 млн тонн – на 9,9% меньше показателя аналогичного месяца 2018 года и на 5,1% ниже показателя ноября 2019 года.

В денежном выражении экспорт нефти в декабре составил 9,6 млрд долларов – минус 8,9% к декабрю 2018 года и минус 0,8% к ноябрю 2019 года.

В декабре 2019 года было экспортировано 13,8 млн тонн нефтепродуктов, что больше показателя и декабря 2018 года (+19,2%), и ноября 2019 года (+12%).

Стоимость экспортированных продуктов нефтепереработки составила 6,1 млрд долларов, что на 2,4% больше показателя декабря 2018 года и на 13,2% больше показателя ноября 2019 года.

Дизельного топлива в декабре было экспортировано 4,9 млн тонн (+28,8% к декабрю 2018 и +20,9% к ноябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива составил 2,7 млрд долларов (+16,9% к декабрю 2018 и +19,3% к ноябрю 2019 года).

Существенно вырос вывоз за рубеж бензина. В декабре 2019 года экспорт бензина составил 856,6 тыс. тонн – в 2,4 раза больше показателя декабря 2018 года и на 91,8% больше показателя ноября 2019 года.

Доходы от экспорта бензина в декабре составили 497 млн долларов – рост в 2,3 раза к декабрю 2018 года и в 2 раза к ноябрю 2019 года.

Экспорт природного газа за 2019 год составил 219,9 млрд кубометров, что ниже показателя 2018 года на 0,3%. В стоимостном выражении экспорт природного газа составил 41,6 млрд долларов – на 15,3% ниже уровня 2018 года.

Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам 2019 года его было экспортировано 65,4 млн кубометров (+78,2%) на сумму более 7,9 млрд долларов (+49,8%).

Экспорт природного газа за декабрь 2019 года, по данным ФТС, составил 20,9 млрд кубометров, что выше показателя декабря 2018 года на 13,6% и итогов ноября 2019 года – на 5,6%. Таможенная стоимость вывезенного в декабре природного газа составили 3,9 млрд долларов – на 9,7% больше, чем в ноябре 2019 года.

Экспорт сжиженного природного газа в декабре составил 3,6 млн кубометров, что больше показателя декабря 2018 года в 2,3 раза, но на 36,8% меньше итогов ноября 2019 года.

Стоимость отгруженного на экспорт СПГ в декабре составила 272,1 млн долларов (-12,4% к декабрю 2018 и -55,3% к ноябрю 2019 года).