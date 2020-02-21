Новую контрейлерную платформу запустили в серию

Новый универсальный вагон-платформа модели 13-5205, разработанный Уральским конструкторским бюро вагоностроения по заказу «Федеральной грузовой компании» (ФГК), запущен в серийное производство на мощностях «Уралвагонзавода», сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Вагон-платформа успешно прошел приемочные испытания и в августе прошлого года получил сертификат соответствия. Мы уверены, наша разработка займет достойное место в нише железнодорожных перевозок», – сообщил заместитель генерального директора концерна «Уралвагонзавод» Кирилл Томащук.

Преимущество нового вагона-платформы – заниженный уровень пола, который позволяет размещать на платформе еврофуры в контрейлерном габарите погрузки. Конструкция платформы дает возможность свободно заезжать автомобилям как с торца платформы, так и фронтально. На вагоне-платформе предусмотрены съемные фитинговые упоры и отверстия в полу для установки многооборотных средств крепления. Вагон-платформа модели 13-5205 может использоваться не только для контрейлерных перевозок грузовых автомобилей и прицепов, но и для транспортировки железнодорожным транспортом колесной техники и тяжеловесной военной техники, крупнотоннажных контейнеров. Грузоподъемность платформы составляет 67,5 тонны. Кроме того, технические возможности нового подвижного состава позволяют при креплении специальных держателей перевозить лесоматериалы. Концерн «Уралвагонзавод» уже начал процесс передачи новых вагонов «Федеральной грузовой компании».

«Пилотные отправки новой платформы по маршруту Москва – Новосибирск – Москва уже продемонстрировали экономический эффект: время транспортировки фур сократилось на 30%, себестоимость перевозки снизилась на 5%. Очевидно, что географию курсирования контрейлерных поездов необходимо расширять. Сейчас мы исследуем другие направления, которые будут соответствовать существующим требованиям в части габарита. Уверен, что востребованность регулярных контрейлерных перевозок обеспечит ритмичную погрузку и выгрузку грузов, а универсальность грузового подвижного состава – его минимальный порожний пробег», – подчеркнул генеральный директор ФГК Виктор Воронович.