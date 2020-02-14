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Под дополнительные операции – без начисления платы
14.02.2020

Под дополнительные операции – без начисления платы

    • «ТрансКонтейнер» установил льготные сроки предоставления 20-40-футовых контейнеров под дополнительные операции без начисления платы за пользование на территории КНР при условии организации перевозки в этой стране силами клиента.

    В частности, установлен льготный срок предоставления контейнеров под дополнительные операции без начисления платы за пользование в размере 55 суток с момента прибытия на пограничный переход колеи 1520 или в порт перевалки РФ до возврата порожнего контейнера в депо компании в КНР, сообщили SeaNews в «ТранкКонтейнере».

    В обратном направлении, с момента выдачи в депо компании в КНР до прибытия на пограничный переход колеи 1520 или в порт перевалки РФ, льготный срок установлен в размере 70 суток. Речь идет о всех контейнерах, выданных с 1 января 2020 года по 29 февраля 2020 года включительно.

    Льготные условия действительны при условии организации перевозок через Забайкальск/Маньчжурию, Замын-Ууд/Элрянь и дальневосточные порты назначением в РФ.


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