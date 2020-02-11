Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сколько линии теряют на коронавирусе
11.02.2020

Сколько линии теряют на коронавирусе

    • Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence.

    Из-за вспышки коронавируса у линий увеличивается количество отмененных рейсов. В частности, только на транстихоокеанском трейде из-за угрозы распространения коронавируса был отменен 21 рейс, что соответствует 198 тыс. TEU. Если добавить отмену еще 61 рейса по причине китайского Нового года, то общее количество отмененных рейсов составило 82.

    На трейде Азия – Европа из-за коронавируса было отменено 10 рейсов (151,5 тыс. TEU). Таким образом, общее число отмененных рейсов через Северную Европу и Средиземноморье в Азию достигло 54.

    Еще один побочный эффект от коронавируса, по мнению Sea-Intelligence, коснется перевозчиков в марте-апреле, когда резко возрастут ставки фрахта из-за дефицита вместимости на обратных рейсах.

    Согласно прогнозным данным Alphaliner, контейнерооборот из-за коронавируса в китайских портах, включая Гонконг, в первом полугодии 2020 года сократится на 6 млн TEU. Ожидается, что такое падение по итогам этого года снизит мировой контейнерооборот всего на 0,7%. 

    «О влиянии коронавируса в полной мере на объемы контейнерных перевозок можно будет говорить, когда порты объявят свои показатели за первый квартал этого года, но данные о судозаходах в ключевые китайские порты с 20 января уже показывают снижение более чем на 20%», – сообщает Splash 24/7 со ссылкой на еженедельные отчет Alphaliner, опубликованный на прошлой неделе.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2020
    2M поделится слотами с Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd подписал соглашение о фрахтовании грузового пространства с Maersk and MSC на трейде Азия – Северная Европа. «Мы […]
    2MHapag-LloydMaerskMSC
    0
    04.02.2020
    «Евросиб» удвоил объемы
    По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что […]
    2019ЕвросибИмпортИтоги
    0
    06.02.2020
    Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок
    Для 40-футовых контейнеров
    Балтийская биржаФрахтовые ставки
    0
    04.02.2020
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    13.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2020
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Рост ставок отмечен из Китая […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    07.02.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5, 2020
    На 5 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    04.02.2020
    Импорт и экспорт Китая
    По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2019 года составил более 4,576 трлн долларов. […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    11.02.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.01.2020
    Грузооборот российских портов в декабре вырос на 5,1%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в декабре 2019 года увеличился на 5,1% […]
    2019ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    23.01.2020
    Самый длинный мост в мире
    Китай непрестанно удивляет мир непревзойденными технологическими успехами и величественными сооружениями. В этой стране создаются выдающиеся объекты, аналогов которым […]
    TransportвиадукЖелезная дорогаинтересные факты
    0
    16.01.2020
    Строительство МТК «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет
    Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При […]
    Автодорогаавтомобильная дорогаБашкирияБюджет
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.02.2020 Новый контейнерный поезд с УЛКТ
    11.02.2020 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    11.02.2020 Контейнерооборот Тайваня
    11.02.2020 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.02.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    10.02.2020 Контейнерные порты Турции
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ