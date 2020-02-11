Сколько линии теряют на коронавирусе

Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence.

Из-за вспышки коронавируса у линий увеличивается количество отмененных рейсов. В частности, только на транстихоокеанском трейде из-за угрозы распространения коронавируса был отменен 21 рейс, что соответствует 198 тыс. TEU. Если добавить отмену еще 61 рейса по причине китайского Нового года, то общее количество отмененных рейсов составило 82.

На трейде Азия – Европа из-за коронавируса было отменено 10 рейсов (151,5 тыс. TEU). Таким образом, общее число отмененных рейсов через Северную Европу и Средиземноморье в Азию достигло 54.

Еще один побочный эффект от коронавируса, по мнению Sea-Intelligence, коснется перевозчиков в марте-апреле, когда резко возрастут ставки фрахта из-за дефицита вместимости на обратных рейсах.

Согласно прогнозным данным Alphaliner, контейнерооборот из-за коронавируса в китайских портах, включая Гонконг, в первом полугодии 2020 года сократится на 6 млн TEU. Ожидается, что такое падение по итогам этого года снизит мировой контейнерооборот всего на 0,7%.

«О влиянии коронавируса в полной мере на объемы контейнерных перевозок можно будет говорить, когда порты объявят свои показатели за первый квартал этого года, но данные о судозаходах в ключевые китайские порты с 20 января уже показывают снижение более чем на 20%», – сообщает Splash 24/7 со ссылкой на еженедельные отчет Alphaliner, опубликованный на прошлой неделе.