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Грузооборот российских портов в декабре вырос на 5,1%
20.01.2020

Грузооборот российских портов в декабре вырос на 5,1%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в декабре 2019 года увеличился на 5,1% относительно аналогичного показателя 2018 года.

    При этом объем перевалки импортных грузов снизился на 3,8%, каботажных – на 1,9%, транзитных – на 0,9%. В то же время оборот экспортных грузов вырос на 7,3%.

    В декабре 2019 года через российские порты прошло 40,2 млн тонн наливных грузов, на 1,9% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18,4 млн тонн (+19,1%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 5 млн тонн (+3%), насыпных грузов – 4,4 млн тонн (+3,7%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Генеральных грузов было обработано 5,1 млн тонн (-5,8%). Оборот лесных грузов составил 414,3 тыс. тонн (-19,8%).

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 24 млн тонн (+6,1%).

    На втором месте – порты Балтийского бассейна. В декабре 2019 года они обработали 20,6 млн тонн грузов (-6%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 20,6% до 19,4 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в декабре 2019 года составил 8,7 млн тонн (-1,2%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 752,7 тыс. тонн грузов на 81,8% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

    Подробности – в инфографике ниже.

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    грузооборот портов РФ декабрь 2019-01

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