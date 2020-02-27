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Первый контейнерный поезд в Китай со свинцово-цинковым концентратом
27.02.2020

Первый контейнерный поезд в Китай со свинцово-цинковым концентратом

    • 24 февраля «ТрансКонтейнер» отправил в Китай первый контейнерный поезд со свинцово-цинковым концентратом.

    Как сообщили SeaNews в компании, перевозка с Нойон-Тологойского месторождения Забайкальского края, осуществляется в 62 40-футовых контейнерах. В перспективе этот сервис станет регулярным – поезда будут отправляться 2 раза в месяц. Ранее этот груз перевозился в полувагонах.

    Ёмкость этого рынка в регионе довольно высокая, отмечают в компании. Балансовые запасы Нойон-Тологойского месторождения составляют порядка 9 млн тонн руды, эксплуатационные – более 7 млн тонн. В результате выхода на полную мощность ежегодно планируется производить 812,7 тыс. тонн цинкового и 624,6 тыс. тонн свинцового концентратов.

    Перевозки в контейнерах концентрата полиметаллических руд – одно из новых стратегических направлений, осваиваемых Забайкальским филиалом «ТрансКонтейнера». В 2019 году был заключен договор на перевозку цинкового концентрата Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения. До этого момента 100% отгрузок в Чэнду (КНР) осуществлялось в полувагонах, но за 5 месяцев прошлого года было отправлено 364 TEU.


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