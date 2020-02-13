HHLA в 2019 году выросла

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала предварительные неаудированные финансовые и операционные показатели за 2019 год.

Суммарный контейнерооборот терминалов группы увеличился на 3,3% до 7,6 млн TEU. В то время как рост на трех терминалах HHLA в Гамбурге был незначительный, одесский и эстонский активы увеличили перевалку существенно.

Объем перевозок интермодального дивизиона HHLA составил 1,57 млн TEU, на 5,7% больше, чем годом ранее. При этом увеличились как жд, так и автоперевозки.

Выручка, по предварительным данным, составила 1,38 млрд евро, на 6,8% больше, чем в 2018 году, операционная прибыль выросла на 8,8% до 222 млн евро.