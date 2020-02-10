Новый газовоз «Совкомфлота»

Cостоялась торжественная церемония имянаречения нового танкера-газовоза СПГ группы «Совкомфлот». Судно будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного тайм-чартерного соглашения с концерном Total. Танкеру присвоено имя «СКФ Лаперуз» в честь выдающегося мореплавателя и исследователя Жан-Франсуа де Лаперуза, сообщили SeaNews в «Совкомфлоте».

Участие в церемонии приняли председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников, вице-президент концерна Total по морской транспортировке СПГ Питер Юстесен, глава концерна Total в России и генеральный директор «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно Ле Фолль, а также представители ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole.

Крестной матерью нового судна стала Флер-Эв Дюрэн Ле Фолль, супруга главы концерна Total в России.

«На протяжении многих лет «Совкомфлот» и Total поддерживают прочные партнерские связи, и мы рады возможности расширить это сотрудничество. «Совкомфлот» гордится тем, что в 2017 году первый в мире ледокольный газовоз СПГ был назван в честь бывшего главы Total Кристофа де Маржери, который внес большой вклад в развитие взаимоотношений между нашими странами. Группа СКФ продолжает последовательно наращивать долю долгосрочных контрактов на транспортировку СПГ в своем портфеле, как предусмотрено стратегией общества, и ввод в строй танкера «СКФ Лаперуз» позволит компании сделать еще один шаг к достижению этой стратегической цели», – отметил Сергей Франк.

«»СКФ Лаперуз» – газовоз СПГ типоразмера «Атлантикмакс» нового поколения, он построен в соответствии с самыми высокими современными нормами экологичности и энергоэффективности. Грузовместимость судна составляет 174 тыс. куб. м. Судно оснащено низкооборотным трехтопливным двигателем с прямым приводом на винт (X-DF) и системой частичного повторного сжижения отпарного газа», – сказал капитан газовоза Александр Матанов.

Судостроительная программа группы «Совкомфлот» включает еще два аналогичных газовоза, их поставка запланирована на 2-е полугодие 2020 года.