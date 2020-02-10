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шоколад и конфеты
10.02.2020

Экспорт какао и продуктов из него

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года экспорт какао и продуктов из него из России составил 254,9 тыс. тонн, на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении отгрузки увеличились на 14,1% до 648,2 млн долларов.

    Практически весь экспорт (98% как в физическом, так и денежном выражении) приходится на шоколад и продукты, содержащие какао. По итогам января-ноября 2019 года этих товаров было отгружено 250,7 тыс. тонн (+22,9%) на сумму 638,7 млн долларов (+14%).

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    Стоим отметить, что в январе-ноябре 2019 года Россия поставляла какао и продукты из него в 62 страны. Основными странами-получателями были Казахстан, Китай и Беларусь.

    Экспорт в Казахстан в физическом выражении увеличился на 15,1% до 49,5 тыс. тонн, в денежном – на 9,3% до 117,8 млн долларов.

    В Китай было вывезено 45,2 тыс. тонн какао и продуктов из него (+46,8%) на сумму 104,6 млн долларов (+32,6%).

    Экспорт какао и продуктов из него в Беларусь в физическом выражении увеличился до 26,7 тыс. тонн (+22,5%), в денежном снизился на 17,9% и составил 57,7 млн долларов (+86,9%).

     

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