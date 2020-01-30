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Teekay Tankers продает активы
30.01.2020

Teekay Tankers продает активы


    • Teekay Tankers объявил о продаже нескольких активов общей стоимостью 83 млн долларов, а также о закрытии рефинансирования на 533 млн долларов.

    Компания продала to Ventures часть бизнеса в сегменте перевалки с борта на борт (ship-to-ship transfer), который оказывает вспомогательные услуги в рамках транспортировки СПГ и сырой нефти, а также услуги по управлению газовыми терминалами и предоставляет консалтинговый сервис. Закрытие сделки, стоимость которой оценивается в 26 млн долларов, планируется в течение трех месяцев.

    Teekay Tankers сохранит свой бизнес в Мексиканском заливе и продолжит предоставлять вспомогательные услуги в сегменте ship-to-ship transfer в Северной Америке и Карибском море.

    Кроме того, компания продает три танкера Suezmax 2003 года постройки. Это будут три отдельных сделки на общую сумму 57 млн долларов. Выручка от продажи судов пойдет на сокращение задолженности.

    Teekay Tankers также сообщил о закрытии возобновляемой пятилетней кредитной линии по рефинансированию 31 судна на сумму 533 млн долларов.

    В компании рассчитывают, что продажа активов и новые долговые обязательства увеличатся до 73 млн долларов.


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