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Экспорт и импорт подакцизных грузов
28.01.2020

Экспорт и импорт подакцизных грузов


    • Экспорт водки за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 6% по сравнению с 11 месяцами 2018 года и достиг уровня 2,08 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки за 11 месяцев вырос на 8,5%, составив 142,3 млн долларов.

    В ноябре из России было вывезено более 280,1 тыс. декалитров – на 20,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 5,7% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки увеличились к ноябрю 2018 года на 18,8% и относительно октября 2019 года на 3,5% до 17,7 млн долларов.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС, за отчетный период было ввезено на сумму более 2,7 млрд долларов — на 11,4% больше, чем годом ранее. Импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 61,7%, до 55,3 млн долларов.

    В ноябре в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к ноябрю 2018 года (+20,3%), и к октябрю 2019 года (+10,2%) до 348 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню ноября 2018 года – на 66,9% до 5,6 млн долларов. Относительно показателя предыдущего месяца стоимость ввезенных сигарет и сигар выросла на 69,7%.


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