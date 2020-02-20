«Магнит» начал работать через кросс-док ПЛП

«Магнит» запустил доставку фруктов через новый кросс-док на терминале «Петролеспорта» в Большом порту Санкт-Петербург. Как уточнили в компании, из других портов в Петербург поставки продукции не переводили, а вот объемы импорта между терминалами Большого порта перераспределили.

Поставки груза розничной сетью сейчас осуществляются через несколько терминалов Санкт-Петербурга, в том числе через перетарочный комплекс ПЛП, через который «Магнит» начал работать в феврале этого года.

По информации компании, петербургский порт является для «Магнита» основным по ввозу бананов. По собственным оценкам компании, «Магнит» является одним из основных импортеров этого фрукта в Россию – он ввозит каждый пятый банан, импортирующийся в страну.

Также через Петербург идут из стран Африки и Латинской Америки ананасы, груши и цитрусовые для «Магнита». Затем фрукты распределяются по всей географии сети до Красноярского края на востоке и Мурманска на севере.

Ежегодный объем импорта через Большой порт составляет 50 тыс. тонн фруктов — это более 2 тыс. фур. В 2019 году общий объем прямого импорта фруктов «Магнита» составил более 1 млн тонн, из них на Санкт-Петербург, где перегрузка производилась на двух площадках, пришлось 37%.

Новый перетарочный комплекс «Петролеспорта», рассчитывает в компании, позволит на 25% сократить время перегрузки товаров и сохранить максимальную свежесть продукции для покупателей всех регионов присутствия сети.