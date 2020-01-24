Чтобы участнику ВЭД не отказали в автоматической регистрации электронных транзитных деклараций (ЭТД), необходимо заполнить графы ЭТД в строгом соответствии с требованиями, установленными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и порядке заполнения транзитных деклараций».

Об этом напоминает Новороссийская таможня, призывая участников внешнеэкономической деятельности использовать преимущества авторегистрации при электронном декларировании товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, чтобы в дальнейшем можно было перейти к следующему этапу сокращения сроков совершения таможенных операций – автоматическому выпуску электронных транзитных деклараций.

Пройти авторегистрацию ЭТД можно во всех таможенных органах, наделенных компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, вне зависимости от вида транспорта.

По словам начальника ОКТТ Новороссийской таможни полковника таможенной службы Александра Алексеенко, с 20 июля 2019 года в регионе деятельности Новороссийской таможни в эксперимент по регистрации транзитных деклараций в автоматическом режиме был включен Приморский таможенный пост.

«С начала проведения эксперимента Приморским таможенным постом зарегистрировано более 225 транзитных деклараций (из 394 поданных), что составляет 57% от общего объема зарегистрированных электронных транзитных деклараций таможенным постом, – привел цифры А.Алексеенко. – Если ранее, должностное лицо таможенного органа принимало решение о регистрации транзитной декларации сроком до 1 часа, то в автоматическом режиме транзитная декларация регистрируется в срок до 1 минуты».

Фото: Новороссийская таможня