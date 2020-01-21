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К истории западных санкций
21.01.2020

К истории западных санкций


    • После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года западные страны активно занялись вырабатыванием всевозможных санкций в попытке истощить российскую экономику и заставить нашу страну принимать их условия. Санкционные войны, импортозамещение, поиск новых рынков сбыта и смена экономических приоритетов стали обыденными для нас. Однако история санкций против нашей страны насчитывает не один десяток лет. Более того, можно сказать, что СССР, а теперь Россия, исторически находятся под непрекращающимся экономическим давлением.

    Первые санкции вводятся против Советской России ещё в 1917 году. Основанием для них стали сепаратные переговоры с Германией, которые начали вести большевики. После заключения советским правительством Брестского мира с кайзеровской Германией 3 марта 1918 года, выхода из войны, национализации предприятий и отказа от выплат по долгам Российской империи бывшие союзники по Антанте ввели полный запрет на все экономические отношения с молодой советской республикой. Чуть позже к этому блоку присоединилась и проигравшая войну Германия, вынужденная выполнять условия победителей. Санкции Антанты оказали серьёзное влияние на внешнюю торговлю РСФСР: если в 1918 году её оборот составлял 88,9 миллиона рублей, то в 1919 году — всего 2,6 миллиона.

    Тем не менее советская экономика развивалась, хотя и медленнее, чем могла бы. Более того, с 1929 года, когда был взят курс на индустриализацию, темпы развития экономики СССР стали настолько велики, что многие западные компании уже не видели для себя никаких проблем в сотрудничестве с Советским Союзом.

    Но в 1930 году США вводят очередной антидемпинговый пакет санкций против СССР. Американцы считали, что СССР продаёт свои товары намеренно дёшево, тем самым пытаясь демпинговать на рынке спичек, угля, асбеста, марганца. К американцам присоединились французские власти, недовольные финансированием французской компартии через Коминтерн. Однако эти санкции продержались всего чуть более года.

    Следующий пакет мер был принят против СССР в марте 1933 года. Инициатива исходила со стороны Великобритании, санкции были связаны со шпионским скандалом: пятеро британских граждан были арестованы в СССР по подозрению в шпионаже. Чуть позже в результате переговоров между странами британцы были отпущены, а английские санкции отменены.

    Последний довоенный пакет санкций был введён с подачи США как ответ на Советско-Финляндскую войну. Американцы называли его «моральным эмбарго». Однако эти санкции и вовсе не оказали существенного влияния на советскую экономику.

    Начавшаяся в 1946 году «холодная война» стала раскручивать маховик новых экономических ограничений против Советского Союза.

    В марте 1948 года министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. В 1949 году эти ограничения были закреплены в Законе об экспортном контроле (Export Control Act).

    Для реализации ограничительных мер в 1949 году по инициативе США был создан Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, COCOM), который осуществлял надзор за поставкой товаров и технологий западных государств СССР и его союзникам. В COCOM входили 17 западных стран под руководством США. Ещё шесть государств сотрудничали с комитетом. Координаторы разработали стратегию «контролируемого технологического отставания», согласно которой техника и технологии могли продаваться в социалистические страны не раньше, чем через четыре года после начала их серийного выпуска. COCOM вел три списка товаров и технологий: первый – с полным запретом на экспорт, второй – с экспортом в ограниченном количестве и третий – без ограничений экспорта, но с контролем за их конечным использованием.

    COCOM прекратил свою деятельность в 1994 году.

    Следующее обострение случилось уже в 60-е годы при строительстве трубопровода «Дружба», который должен был поставлять из СССР в ФРГ природный газ. Большие успехи Советского Союза в освоении месторождений и наращивании своих нефтегазовых ресурсов расценивались американцами не иначе как военная угроза. США продавили запрет на поставку в СССР труб большого диаметра. Но на фоне улучшения отношений СССР и стран Западной Европы, десятикратного роста добычи сырья в нашей стране и топливного кризиса 1973 года ограничения были сняты.

    Современными санкциями можно считать все ограничения, начиная со знаменитой поправки Джексона-Вэника к закону о торговле США от 1974 года. По инициативе сенатора Генри Джексона и члена Палаты представителей Чарльза Вэника в закон была внесена поправка, отменяющая режим наибольшего благоприятствования в торговле, а также возможность предоставления кредитов и кредитных гарантий для стран, которые ограничивают право своих граждан на эмиграцию. Кроме того, поправкой предусматривалось применение дискриминационных тарифов в отношении товаров, импортируемых США из стран с нерыночной экономикой. Поводом для введения данных мер послужил указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 года, согласно которому граждане, выезжающие на постоянное место жительство за рубеж и имеющие высшее образование, должны были возместить государству затраты на их обучение в вузах. Поправка была отменена только в 2002 году, когда американцы наконец признали Россию страной с рыночной экономикой.

    Новый виток противостояния пришелся на последнее десятилетие существования СССР. Одним из главных событий стал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Американцы использовали это как предлог для введения «зернового эмбарго» против СССР. Надо сказать, что оно не работало и уже в 1981 году было отменено. Однако новый президент США Рональд Рейган выступил как один из самых последовательных противников СССР, при нём было принято огромное количество всевозможных санкций против нашей страны. С его подачи бойкотировалась летняя Олимпиада в Москве в 1980 году. Но затем он развернул куда более серьёзные меры. Использовав введение чрезвычайного положения в Польше как предлог, американцы нанесли очередной экономический удар. Первый пакет был объявлен Рейганом 29 декабря 1981 года. Главным пунктом этого пакета стал запрет на поставку американскими компаниями в СССР электронного и нефтегазового оборудования. Этот шаг должен был воспрепятствовать строительству советского экспортного газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, которого американцы боялись ничуть не меньше военной мощи СССР. Интересно, что этот запрет привел к очередному экономическому конфликту США и Европы, итогом которого стало фактическое игнорирование европейскими компаниями этого запрета и продолжение сотрудничества в энергетическом секторе с Советским Союзом. Тогда же, в 1981 году, были введены санкции против «Аэрофлота», который смог возобновить полеты в США только через пять лет – в 1986 году.

    История свидетельствует о том, что у России большой опыт независимой экономической деятельности в условиях санкций и главный способ им противостоять – строить свою сильную экономику.

     (По материалу сайта «Тихоокеанская Россия»)


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