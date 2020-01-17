Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% меньше аналогичного уровня 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также сократился – на 23,2% до 5,9 млрд долларов.

С января по ноябрь 2019 года объем импортируемой пшеницы составил 163,5 тыс. тонн – на 46,5% меньше, чем годом ранее. В то же время импорт ячменя существенно вырос – в 3,8 раза до 48,4 тыс. тонн. Поставки кукурузы по итогам отчетного периода года составили 29,5 тыс. тонн (-23%).

В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 22,8% (до 40,4 млн долларов), импорт ячменя, напротив, значительно вырос – в 2,5 раза (до 5,3 млн долларов). Стоимость поставок кукурузы в РФ упала на 29,6% до 96,5 млн долларов.

В ноябре Россия вывезла за рубеж 2,69 млн тонн пшеницы и меслина – на 20,2% меньше, чем в ноябре 2018 года и на 28,3% ниже уровня предыдущего месяца­. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 524,9 млн долларов, что на 24,5% меньше показателя аналогичного месяца 2018 года и на 25,4% ниже итогов предыдущего месяца.

В ноябре импорт пшеницы по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года уменьшился на 55,2%, но вырос относительно прошлого месяца на 95,7%, составив 22,9 тыс. тонн. Импорт кукурузы упал на 73,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, но сохранились на уровне предыдущего месяца – 0,7 тыс. тонн. Поставки ячменя по сравнению с показателем октября 2019 года снизились на 75,8% и составили 6,7 тыс. тонн.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в ноябре составил 6,7 млн долларов, что на 36,2% меньше аналогичного уровня 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ существенно выросла – в 2,2 раза. В денежном выражении импорт кукурузы составил 1,9 млн долларов – на 79,1% меньше уровня ноября 2018 года, но в 3,2 раза больше показателя октября 2019 года. Импорт ячменя в денежном выражении по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 85,7% до 1,3 млн долларов.