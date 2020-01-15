Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый генеральный в «Неве-Металл»
15.01.2020

Новый генеральный в «Неве-Металл»


    • С 1 января 2020 года на должность генерального директора АО «Нева-Металл», стивидорной компании ПАО «Северсталь», назначен Игорь Ветер. Как сообщили SeaNews в компании, до настоящего назначения он с 2017 года занимал должность генерального директора АО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск».

    И.Ветер окончил в 1999 году Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2004 году – Сибирский институт права, экономики и управления.

    В «Северсталь» он пришел в 2004 году на должность специалиста группы анализа и планирования в дирекции по маркетингу и сбыту ЗАО «Северсталь-метиз», в 2007 году продолжил работать в дирекции по сбыту специалистом офиса продаж. В январе 2010 года он был переведен в ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» на должность менеджера по продажам, а в апреле 2010 года назначен коммерческим директором.

    В июне 2012 года И.Ветер занял должность заместителя директора по складской логистике сервисного металлоцентра в Череповце ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест», в 2015 году – переведен директором сервисного металлоцентра в Череповце.

    По словам директора по планированию производства и логистике «Северстали» Алексея Подколзина, в новой должности И.Ветер сосредоточится на интеграции «Невы-Металл» в цепочку поставки продукции «Северстали».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2020
    Новый генеральный в «РЖД Логистике»
    Генеральным директором АО «РЖД Логистика» с 31 декабря 2019 года назначен Дмитрий Мурев. Как сообщили SeaNews в компании, […]
    НазначенияОтставкиРЖД Логистика
    0
    15.01.2020
    Новый CEO и генсек в BIMCO
    Новым генеральным секретарем и CEO BIMCO назначен Дэвид Лоусли. Он приступит к своим обязанностям с июня этого года. […]
    BIMCOбалтийский и международный морской советНазначения
    0
    09.01.2020
    Новые подразделения и назначения в Maersk Tankers
    В Maersk Tankers создано новое самостоятельное подразделение SimBunker, которое будет заниматься цифровой стратегией. Его CEO назначен Сорен Мейер. […]
    Maersk TankersактивыНазначенияСтратегия
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    14.01.2020 Контейнерооборот Южного региона РФ
    13.01.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    13.01.2020 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ