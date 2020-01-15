Новый генеральный в «Неве-Металл»

С 1 января 2020 года на должность генерального директора АО «Нева-Металл», стивидорной компании ПАО «Северсталь», назначен Игорь Ветер. Как сообщили SeaNews в компании, до настоящего назначения он с 2017 года занимал должность генерального директора АО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск».

И.Ветер окончил в 1999 году Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2004 году – Сибирский институт права, экономики и управления.

В «Северсталь» он пришел в 2004 году на должность специалиста группы анализа и планирования в дирекции по маркетингу и сбыту ЗАО «Северсталь-метиз», в 2007 году продолжил работать в дирекции по сбыту специалистом офиса продаж. В январе 2010 года он был переведен в ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» на должность менеджера по продажам, а в апреле 2010 года назначен коммерческим директором.

В июне 2012 года И.Ветер занял должность заместителя директора по складской логистике сервисного металлоцентра в Череповце ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест», в 2015 году – переведен директором сервисного металлоцентра в Череповце.

По словам директора по планированию производства и логистике «Северстали» Алексея Подколзина, в новой должности И.Ветер сосредоточится на интеграции «Невы-Металл» в цепочку поставки продукции «Северстали».