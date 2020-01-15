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Экспорт угля и кокса
15.01.2020

Экспорт угля и кокса


    • Объем российского экспорта каменного угля за 11 месяцев 2019 года увеличился на 3,6% и составил почти 187,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт каменного угля снизился на 4,5% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года, составив 14,7 млрд долларов.

    Отметим, что за отчетный период России импортировала 19,3 млн тонн каменного угля (-3,3% к 11 месяцам 2018 года) на сумму 336,5 млн долларов (-7,1%).

    По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный период 2019 года вывезли 2,6 млн тонн – на 3,3% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта кокса и полукокса по итогам 11 месяцев 2019 года, снизились на 1,8% и составили 603,3 млн долларов.

    В ноябре было вывезено порядка 17,9 млн тонн угля, что на 9,1% меньше аналогичного месяца 2018 года, но на 12,5% больше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля снизился по сравнению с ноябрем 2018 года на 28,2% – до 1,26 млрд долларов (+13,6% к октябрю 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 215,3 тыс. тонн – это на 9% выше уровня ноября 2018 года, но на 11,5% меньше, чем за октябрь 2019 года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 3,5% (-14,6% к уровню предыдущего месяца) – до 44,6 млн долларов.


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