Первые в Японии паромы на СПГ

Mitsubishi Shipbuilding (входит в Mitsubishi Heavy Industries Group) подписала контракт с MOL на строительство двух паромов. Это первые паромы в Японии, которые будут работать на СПГ.

Длина каждого парома составит 199,9 м, ширина – 28 м, пассажировместимость – 763 челлвек, грузовместимость – 136 большегрузов длиной 13 м и 100 легковых автомобилей. Сдача судов в эксплуатацию ожидается в конце 2022 года – начале 2023 года, сообщает пресс-служба Mitsubishi Shipbuilding.

Паромы будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать как на СПГ, так и на дизельном топливе.

Паромы будут задействованы на внутренних перевозках в Японии.