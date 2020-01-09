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Первые в Японии паромы на СПГ
09.01.2020

Первые в Японии паромы на СПГ


    • Mitsubishi Shipbuilding (входит в Mitsubishi Heavy Industries Group) подписала контракт с MOL на строительство двух паромов. Это первые паромы в Японии, которые будут работать на СПГ.

    Длина каждого парома составит 199,9 м, ширина – 28 м, пассажировместимость – 763 челлвек, грузовместимость – 136 большегрузов длиной 13 м и 100 легковых автомобилей. Сдача судов в эксплуатацию ожидается в конце 2022 года – начале 2023 года, сообщает пресс-служба Mitsubishi Shipbuilding.

    Паромы будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать как на СПГ, так и на дизельном топливе.

    Паромы будут задействованы на внутренних перевозках в Японии.


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