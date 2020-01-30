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Деньги на инвестпроект в Находке
30.01.2020

Деньги на инвестпроект в Находке


    • Синдикат участников – ВЭБ.РФ и Банк ВТБ (ПАО), а также Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, Группа ВЭБ.РФ) открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений.

    Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.) получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC контракту (engineering, procurement, construction), предполагающему строительство завода «под ключ». Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

    Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Планируется, что мощность по метанолу составит 1,8 млн тонн, аммиаку — так же 1,8 млн тонн, по карбамиду — два млн тонн. Производство метанола запланировано в рамках первого этапа, аммиака — второго. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Проект предполагает наличие собственного морского терминала, что создает выгодные логистические условия для поставок продукции по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе ключевым потребителям из Китая, Японии и Кореи.

    Финансирование проекта осуществляется синдикатом ВЭБ.РФ – Банк ВТБ (ПАО) на принципах фабрики проектного финансирования. ФРДВ уже выделил на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств направлена инициатору проекта в рамках первой выборки.


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