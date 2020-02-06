Ледокол «Капитан Хлебников» начал работу в Пригородном

В порту Пригородное начал работу ледокол «Капитан Хлебников». Судно обеспечивает безопасную навигацию в период ледового сезона для плавания крупнотоннажных танкеров и судов-газовозов с 2009 года, когда в эксплуатацию был введен первый в России завод по производству СПГ компании «Сахалин Энерджи». В этом сезоне работа по обеспечению безопасной погрузки углеводородов в порту Пригородное продлится в течение двух месяцев, сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи»,

Залив Анива, на побережье которого расположен завод, зимой практически не замерзает, поэтому является идеальным местом для отгрузок нефти и СПГ, произведенных в рамках проекта «Сахалин-2». Необходимость присутствия ледокола в этом районе объясняется тем, что сильные ветра пригоняют лед из Охотского моря, который традиционно покрывает большую часть его акватории в зимний период.

Как рассказал морской суперинтендант порта Пригородное Вячеслав Киваев, основными преимуществами ледокола являются его ширина (26,74 м) и осадка. «Благодаря первому из них «Капитан Хлебников» способен создавать среди льда канал, достаточный для прохождения танкеров и газовозов. А его осадка позволяет вести работы по разрежению льда у причала отгрузки сжиженного природного газа с восточной мелководной стороны. Таким образом судно способствует безопасной, надежной и рентабельной транспортировке СПГ покупателям», – сказал В. Киваев.

Ледокол под российским флагом может проводить расчистку льда толщиной до 1,5 метров у причала отгрузки СПГ с рабочей стороны до подхода газовоза. Кроме того, в его задачи входит работа по разрежению льда с мелководной стороны во время швартовки. Это необходимо, чтобы лед, который собирается газовозом и прижимается к причалу, мог свободно переместиться на другую сторону. Благодаря этому не создается ледяная «подушка» в несколько десятков метров, препятствующая швартовке ледокола.

При погрузке нефтяного танкера «Капитан Хлебников» колет и размывает лед вокруг выносного причального устройства, чтобы ослабить давление дрейфующего льда на корпус танкера.

Объем работ «Капитана Хлебникова» не ограничивается работой в акватории порта Пригородное. Судно также проводит ледовую разведку в заливе Анива, на подходах к порту, чтобы обеспечить экспертов данными в дополнение к спутниковой информации. На ее основании специалисты раз в сутки составляют карту ледовой обстановки в заливе Анива и рекомендуют экипажам танкеров и газовозов наиболее безопасный маршрут до порта Пригородное.