Поздравление «Таможенного агентства Континент»

Дорогие друзья!

От имени «Таможенного агентства Континент» и от себя лично поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!

Накануне нового года принято подводить итоги и делиться планами на будущее. 2019 год стал для нас временем апробации новых сервисов и решений. В этом году мы активно занимались развитием таких направлений, как яхты/суда, авто и мото, одежда и мода, театры. Компания поступательно усиливала свой логистический блок с целью перейти в статус 3-pl оператора. В ближайшее время «Континент» запустит сервис по доставке сборных грузов, а также откроет направление складской логистики. Нам есть над чем работать и к чему стремиться.

Мы искренне благодарим вас за доверие и надеемся на продолжение сотрудничества в следующем году. Желаем всем и каждому уверенности в завтрашнем дне, профессиональных достижений и личных побед! Пусть в жизни каждого из вас будет место чуду, волшебству. Хорошего настроения, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким. Верю, что 2020 удивит нас добрыми событиями и приятными встречами.

С Праздниками!

Ярославна Крамаренко,

Генеральный директор «Таможенного агентства Континент»