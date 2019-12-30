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Поздравление «Таможенного агентства Континент»
30.12.2019

Поздравление «Таможенного агентства Континент»


    • Дорогие друзья!

    От имени «Таможенного агентства Континент»  и от себя лично поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!

    Накануне нового года принято подводить итоги и делиться планами на будущее. 2019 год стал для нас временем апробации новых сервисов и решений. В этом году  мы активно занимались развитием таких направлений, как яхты/суда, авто и мото, одежда и мода, театры. Компания поступательно усиливала свой логистический блок с целью перейти в статус 3-pl оператора. В ближайшее время «Континент» запустит сервис по доставке сборных грузов, а также откроет направление складской логистики. Нам есть над чем работать и к чему стремиться.

    Мы искренне благодарим вас за доверие и надеемся на продолжение сотрудничества в следующем году. Желаем всем и каждому уверенности в завтрашнем дне, профессиональных достижений и личных побед! Пусть в жизни каждого из вас будет место чуду, волшебству. Хорошего настроения, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким. Верю, что 2020 удивит нас добрыми событиями и приятными встречами.  

    С Праздниками!

     

    Ярославна Крамаренко,

    Генеральный директор «Таможенного агентства Континент»


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