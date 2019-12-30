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Поздравление ООО «Феникс»
30.12.2019

Поздравление ООО «Феникс»


    • Уважаемые читатели SeaNews!

    В канун Нового года 2020 и приближающегося Рождества, примите искренние пожелания здоровья, счастья, оптимизма и благополучия в Новом году!

    Благодаря помощи и поддержке участников транспортного рынка нам удалось расширить спектр и улучшить качество услуг порта. Самым значимым событием стало прибытие и ввод в эксплуатацию второго самого мощного в мире мобильного крана Liebherr LHM800. Перегрузочный комплекс «Бронка» становится центром проектной логистики.

    Приоритетные задачи на 2020 год уже определены. Совместно с партнёрами мы планируем расширить терминал накатных и генеральных грузов и начать строительство транспортно-логистического центра «Бронка». Хочется верить, что следующий год станет ещё более успешным для клиентов, партнёров, и рынка в целом.

    Желаю, чтобы 2020 год принёс каждому процветания, успешных проектов и правильных решений!

     

    С уважением,

    Исполнительный директор ООО «Феникс»

    Шуклецов А.Э.


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