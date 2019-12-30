Поздравление ООО «Феникс»

Уважаемые читатели SeaNews!

В канун Нового года 2020 и приближающегося Рождества, примите искренние пожелания здоровья, счастья, оптимизма и благополучия в Новом году!

Благодаря помощи и поддержке участников транспортного рынка нам удалось расширить спектр и улучшить качество услуг порта. Самым значимым событием стало прибытие и ввод в эксплуатацию второго самого мощного в мире мобильного крана Liebherr LHM800. Перегрузочный комплекс «Бронка» становится центром проектной логистики.

Приоритетные задачи на 2020 год уже определены. Совместно с партнёрами мы планируем расширить терминал накатных и генеральных грузов и начать строительство транспортно-логистического центра «Бронка». Хочется верить, что следующий год станет ещё более успешным для клиентов, партнёров, и рынка в целом.

Желаю, чтобы 2020 год принёс каждому процветания, успешных проектов и правильных решений!

С уважением,

Исполнительный директор ООО «Феникс»

Шуклецов А.Э.