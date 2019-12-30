Поздравление FM Logistic

FM Logistic искренне поздравляет вас с наступающими зимними праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это традиционно пора подведения итогов и построения планов на будущее. Наша компания за последние годы существенно увеличила свой оборот. Будем стараться поддерживать такой же тренд и в наступающем 2020 году.

Хочется выразить благодарность всем клиентам, коллегам и партнерам, которые были с нами в этом году: именно благодаря вам мы двигаемся вперёд и достигаем высоких результатов! Уверен, наше совместное сотрудничество сделает новый год ещё более плодотворным и успешным.

В новом 2020 году желаем отличного настроения, успехов, здоровья и благополучия. Пусть сбываются все самые сокровенные мечты!

Алексей Мисаилов, директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic