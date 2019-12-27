В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации». Законопроект позволит создать эффективную систему лоцманского обслуживания во всех морских портах и обеспечить её государственный надзор и контроль, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, среди основных проблем отрасли выделена «устаревшая система лоцманского обеспечения торгового мореплавания, не гарантирующая эффективного лоцманского обеспечения во всех морских портах Российской Федерации».

По словам первого заместителя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Серегя Митина, новый законопроект приводит в соответствие законодательство Российской Федерации в области мореплавания с Резолюцией А. 159 (ES.IV) Международной Морской Организации (ИМО), которая возлагает обязанность по организации лоцманской проводки судов в опасных для судоходства районах на органы государственной власти. Как пояснил С.Митин, в настоящее время в России это международное обязательство не отражено в национальном законодательстве, что не позволяет организовать эффективную систему лоцманского обслуживания во всех морских портах и обеспечить её государственный надзор и контроль.

По мнению С.Митина, появление в сфере обеспечения лоцманских проводок частных лоцманских компаний фактически разбалансировало и затормозило развитие всей системы лоцманского обеспечения в стране, вывело её из-под государственного контроля и, тем самым, нарушило международные обязательства России в сфере обеспечения безопасности мореплавания в своих портах.

«Единая государственная лоцманская служба позволит обеспечить необходимый уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, унифицирует вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов», – считает С.Митин.