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Роттердам подписался с польскими портами
31.10.2019

Роттердам подписался с польскими портами


    • Администрация порта Роттердам подписал меморандум о взаимопонимании с Администрацией польских портов Щецин и Свиноустье. Подписание состоялось в присутствии министра инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Коры ван Ниувенхейзен в рамках государственного визита в страну президента Польши Анджея Дуды.

    По информации Администрации порта Роттердам, основными направлениями сотрудничества будут проведение консультаций, внутренняя логистика, стратегия и цифровизация.  

    Как отмечают в порту, товарооборот между Нидерландами и Польшей вырос с 11 млрд евро в 2008 году до 22 млрд в 2018. Через Роттердам ежегодно проходит более 4 млн тонн грузов на/из Польши.

    Фото: Администрация порта Роттердам


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