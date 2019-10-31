Роттердам подписался с польскими портами

Администрация порта Роттердам подписал меморандум о взаимопонимании с Администрацией польских портов Щецин и Свиноустье. Подписание состоялось в присутствии министра инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Коры ван Ниувенхейзен в рамках государственного визита в страну президента Польши Анджея Дуды.

По информации Администрации порта Роттердам, основными направлениями сотрудничества будут проведение консультаций, внутренняя логистика, стратегия и цифровизация.

Как отмечают в порту, товарооборот между Нидерландами и Польшей вырос с 11 млрд евро в 2008 году до 22 млрд в 2018. Через Роттердам ежегодно проходит более 4 млн тонн грузов на/из Польши.

Фото: Администрация порта Роттердам