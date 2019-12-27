«Ямал СПГ» принял СПГ-резервуар в Зебрюгге

ОАО «Ямал СПГ» приступило к использованию резервуара для перевалки СПГ в бельгийском терминале Зебрюгге.

Резервуар объёмом 180 тыс. куб. м, построенный для проекта «Ямал СПГ», будут использоваться в рамках 20-летнего соглашения между компаниями Yamal Trade и Fluxys LNG NV/SA, отмечает пресс-служба ПАО «Новатэк». По расчетам, емкостное сооружение, позволит проекту перегружать до 8 млн тонн СПГ в год.

По словам первого заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Льва Феодосьева, строительство резервуара в Зебрюгге для «Ямал СПГ» началось в 2015 году и его ввод в эксплуатацию является ключевым событием для проекта.

«Это позволит повысить надежность поставок ямальского СПГ по долгосрочным контрактам, а также увеличить количество переваливаемых в Европе грузов для доставки на другие рынки и, в первую очередь, наиболее быстрорастущие рынки стран Азии», — отметил Л. Федосьев.

Отметим, что по расчетам компании, производство сжиженного природного газа на заводе «Ямал СПГ» по итогам 2019 года ожидается на уровне 18 млн тонн. При этом номинальная мощность завода «Ямал СПГ», расположенного в арктическом порту Сабетта, в настоящее время составляет 16,5 млн тон в год,

В планах компании, на начало 2020 года увеличить проектную мощность завода «Ямал СПГ» до 17,4 млн тонн в год СПГ, за счет ввода в строй четвертой производственной линии мощностью около 950 тыс. тонн в год.

Напомним, что проект «Ямал СПГ» по итогам 2018 года произвел 8,4 млн тонн СПГ.

Акционерами проекта «Ямал СПГ» выступают Новатэк (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).