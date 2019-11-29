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«Новатэк» идет в Бангладеш
29.11.2019

«Новатэк» идет в Бангладеш


    • ОАО «Ямал СПГ», дочерняя компания ПАО «Новатэк», отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бангладеш в рамках долгосрочного контракта с концерном Total. По сообщению «Новатэка», партия была поставлена по западному маршруту через Суэцкий канал с перевалкой в Зебрюгге с газовоза ледового класса Arc7 «Эдуард Толль» на газовоз конвенционального типа. Выгрузка танкерной партии была произведена в терминале Summit LNG в Бангладеш – в полном соответствии с графиком.

    По словам первого заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Льва Феодосьева, спрос на СПГ непрерывно растет во всем мире, наряду с появлением все новых стран-потребителей. «Бангладеш начал импортировать СПГ всего год назад со вводом в эксплуатацию первого СПГ терминала, и сейчас быстрыми темпами наращивает объемы потребления и регазификационные мощности, – отметил он. – Низкая себестоимость нашего СПГ и эффективная логистическая модель позволяют осуществлять поставки СПГ и успешно осваивать новые рынки по всему миру».

    Отметим, что первый СПГ-терминал в Бангладеш — Excellence FSRU в Бенгальском заливе – был запущен в 2018 году и находится под управлением американской компании Excelerate. Терминал рассчитан на прием 3,8 млн тонн СПГ в год. Мощность хранилища FSRU составляет 138 тыс. кубических метров. Первую поставку на терминал выполнила компания Qatargas.

    Второй терминал в стране — Summit LNG мощностью в 3,5 млн тонн СПГ в год – был запущен в апреле 2019 года. FSRU на 75% принадлежит Summit Corp, подразделению Summit Power International, а остальная часть – японской Mitsubishi Corp. По прогнозам, уровень спроса СПГ в Бангладеш превысит 10 млн тонн в год к 2023 году. Таким образом, страна в ближайшие годы станет ключевым импортером СПГ.


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