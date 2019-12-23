Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Утвержден План развития инфраструктуры Севморпути
23.12.2019

Утвержден План развития инфраструктуры Севморпути


    • Правительство Российской Федерации утвердило План развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подготовленный госкорпорацией «Росатом».

    План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года. В нём прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике, сообщили SeaNews в «Росатоме». Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

    «Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, учёных и экологов. В целом более 25 организаций», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

    Документ такого уровня подготовлен впервые. Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий план развития СМП, утверждаемый правительством РФ. Корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), наделившим «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора СМП.

    В дальнейшем в план могут быть внесены изменения после принятия «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года», которую правительство РФ должно подготовить, учитывая завершения действия документа «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года».

    С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    plan-smp.pdf


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.12.2019
    Д.Пурим о бизнесе в Арктике
    Своими наблюдениями о том, какими ожиданиями живет малый и средний бизнес в Арктике и каковы внутренние и внешние […]
    CMA CGMMSCАрктикаАрхангельск
    0
    19.12.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Октябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотОктябрь
    0
    22.10.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Август 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АвгустАрктикаКонтейнерооборот
    0
    11.07.2019
    Локализация оборудования для СПГ-проектов
    ПАО «Новатэк» и машиностроительный дивизион ГК «Росатом», АО «Атомэнергомаш» подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и локализации критически […]
    АтомэнергомашНОВАТЭКОборудованиеРосатом
    0
    10.12.2019
    Чем привлечь транзит на СМП
    О факторах, которые помогут перетянуть транзитные грузы на Северный морской путь с Южного, рассказал представитель PricewaterhouseCoopers (PwC) Павел […]
    Азия - ЕвропаАрктикагрузоотправителиГрузопоток
    0
    30.01.2019
    О Севморпути на Морской коллегии
    А также о переключении грузопотоков, внутреннем водном транспорте и строительстве судов
    Морская коллегия ПланыПравительствоСеверный морской путь
    0
    23.07.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Май 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаКонтейнерооборотМай
    0
    25.06.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельАрктикаКонтейнерооборот
    0
    27.02.2019
    Минвостокразвития поменял название
    И будет отвечать также за развитие Арктики
    АрктикаДальний ВостокДокументыМинвостокразвития
    0
    10.04.2019
    Кто за что отвечает по развитию Севморпути
    О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал […]
    АрктикаМинвостокразвитияМинистерство транспортаРосатом
    0
    18.12.2019
    «Севморпуть» встал в док
    Проводку обеспечивали самые мощные и маневренные буксиры в Большом порту.
    Балтийский флотДокКанонерский заводЛихтеровоз
    0
    15.04.2019
    В Мурманск зайдут мегалайнеры
    К 2024 году в порт Мурманск смогут заходить круизные суда длиной до 300 м. Об этом сообщил генеральный […]
    АрктикаМурманскПассажирские перевозкиРосморпорт
    1




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ