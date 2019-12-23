Утвержден План развития инфраструктуры Севморпути

Правительство Российской Федерации утвердило План развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подготовленный госкорпорацией «Росатом».

План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года. В нём прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике, сообщили SeaNews в «Росатоме». Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

«Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, учёных и экологов. В целом более 25 организаций», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Документ такого уровня подготовлен впервые. Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий план развития СМП, утверждаемый правительством РФ. Корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), наделившим «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора СМП.

В дальнейшем в план могут быть внесены изменения после принятия «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года», которую правительство РФ должно подготовить, учитывая завершения действия документа «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года».

С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

plan-smp.pdf