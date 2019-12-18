«Севморпуть» встал в док

Только что завершилась операция по заводу в док Канонерского судоремонтного завода атомного арктического контейнеровоза «Севморпуть». Как и проводку судна в порт, постановку в док обеспечивали буксиры ООО «Балтийский флот».

Как рассказали SeaNews в компании, операция началась в 8 утра и длилась около 5 часов, она проходила под пристальным вниманием портовых властей, в операции участвовали два лоцмана, было задействовано пять буксиров «Балтийского флота».

Напомним, атомный арктический контейнеровоз «Севморпуть» пришел в Петербург из Мурманска на ремонт 12 декабря. С завтрашнего дня на Канонерском заводе приступят к ремонту судна, после окончания которого «Севморпуть» вернется обратно в Мурманск.