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Севморпуть Балтийский флот
18.12.2019

«Севморпуть» встал в док


    • Только что завершилась операция по заводу в док Канонерского судоремонтного завода атомного арктического контейнеровоза «Севморпуть». Как и проводку судна в порт, постановку в док обеспечивали буксиры ООО «Балтийский флот».

    Как рассказали SeaNews в компании, операция началась в 8 утра и длилась около 5 часов, она проходила под пристальным вниманием портовых властей, в операции участвовали два лоцмана, было задействовано пять буксиров «Балтийского флота».

    Напомним, атомный арктический контейнеровоз «Севморпуть» пришел в Петербург из Мурманска на ремонт 12 декабря. С завтрашнего дня на Канонерском заводе приступят к ремонту судна, после окончания которого «Севморпуть» вернется обратно в Мурманск.


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