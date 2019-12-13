Субсидии на строительство крупнотоннажных судов

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 4 декабря 2019 года №1584 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов».

Постановление внесено Минпромторгом России. Согласно справке к документу, субсидии на строительство судов будут предоставляться в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», речь идет судах водоизмещением более 80 тонн.

Предполагается, что господдержка позволит увеличить серийность производства крупнотоннажных судов, снизить затраты на единицу выпускаемой продукции, разрабатывать новые технологии и судовое комплектующее оборудование.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 4,9 млрд рублей в 2020 году, 7,2 млрд рублей в 2021 и 9,9 млрд рублей в 2022 году.

В справке отмечается, что «В соответствии с планом перспективной загрузки судостроительного комплекса «Звезда» до 2035 года предусмотрено строительство 118 судов и объектов морской техники. Планируется строительство судов водоизмещением до 350 тыс. т, в том числе судов-газовозов ледового класса, морских платформ, ледоколов, специальных судов для обслуживания и обустройства нефтегазовых месторождений, которые ранее на территории России не строились в связи с отсутствием необходимых производственных мощностей».

С текстом постановления и правил можно ознакомиться в файле ниже.

Постановление

Фото: ССК «Звезда»