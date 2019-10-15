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Страны ЕАЭС будут сотрудничать в судостроении
15.10.2019

Страны ЕАЭС будут сотрудничать в судостроении


    • Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования. В частности, рекомендация предусматривает представление в ЕЭК информации о приоритетных для стран Союза видов продукции судостроения и судового комплектующего оборудования, а также о производителях этой продукции и судоремонтных заводах. «Это поможет в будущем сформировать единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов», – отмечают в пресс-службе ЕЭК.

    Документ предусматривает развитие сотрудничества по трем направлениям. Во-первых, рекомендуется учитывать приоритетные направления модернизации экономик стран Союза при развитии производства продукции на таможенной территории. Во-вторых, предлагается организовать и развивать на территории Союза производство аналогов ввозимой из третьих стран продукции. В-третьих, странам ЕАЭС рекомендуется вовлекать в кооперационные цепочки производства производителей других стран Союза.

     

    Фото: ЕЭК


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