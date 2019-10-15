Страны ЕАЭС будут сотрудничать в судостроении

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования. В частности, рекомендация предусматривает представление в ЕЭК информации о приоритетных для стран Союза видов продукции судостроения и судового комплектующего оборудования, а также о производителях этой продукции и судоремонтных заводах. «Это поможет в будущем сформировать единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов», – отмечают в пресс-службе ЕЭК.

Документ предусматривает развитие сотрудничества по трем направлениям. Во-первых, рекомендуется учитывать приоритетные направления модернизации экономик стран Союза при развитии производства продукции на таможенной территории. Во-вторых, предлагается организовать и развивать на территории Союза производство аналогов ввозимой из третьих стран продукции. В-третьих, странам ЕАЭС рекомендуется вовлекать в кооперационные цепочки производства производителей других стран Союза.

Фото: ЕЭК