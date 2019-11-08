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COSCO предлагает всем дружить
08.11.2019

COSCO предлагает всем дружить


    • COSCO представил межотраслевой пакт о сотрудничестве игроков рынка разных секторов судоходной отрасли на всемирном саммите по судоходству в Шанхае.

    К инициативе COSCO присоединились 13 компаний и организаций, а именно Maersk, Evergreen, CMA CGM, Yang Ming, Seaspan, порт Зебрюгге, Shandong Port Group, China Grain Reserves, BIMCO, Chalco Logistics, Kawasaki Heavy Industries, China Mobile и China FAW.

    Главная цель инициативы – поддерживать устойчивый рост торговли и судоходства путем гармонизации спроса и предложения на всех стадиях процесса с целью эффективного распределения ресурсов и вместе работать над решением проблем, стоящих перед судоходной отраслью.

    «В настоящее время наша и смежные отрасли сталкиваются с двойными вызовами, как со стороны внешнего рынка, так и с точки зрения требований собственного развития, а это требует действий от всех участников отрасли, – сказал председатель правления COSCO Сюй Лижун. – С этой целью и запускается Глобальная инициатива по сотрудничеству в цепочке судоходной отрасли, поддержать которую COSCO предлагает отраслевым регуляторам, грузоотправителям, перевозчикам и представителям других смежных отраслей». 


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