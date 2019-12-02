Японцы объединяют свои верфи вслед за корейцами и китайцами

Два крупнейшие японские судостроительные предприятия – Imabari Shipbuilding и Japan Marine United (JMU), объединяют свои судостроительные активы вслед за своими коллегами и конкурентами в Корее и Китае. Они создают альянс, где Imabari будет владеть долей в 30% JMU. Приобретение новых акций убыточного JMU планируется на конец марта 2020 года.

По информации Splash 24/7, Imabari и JMU контролируют 40% судостроительного рынка Японии. Объединившись, они будут занимать 10% мирового рынка.

Напомним, в этом месяце две крупнейшие китайские судостроительные компании China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry (CSIC) объединились в China Shipbuilding Group. А в марте этого года Hyundai Heavy Industries (HHI) и Корейский банк развития (KDB) подписали контракт о приобретении Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). «Корейский и китайские альянсы займут порядка 20% мирового рынка», – отмечает Splash 24/7.