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Японцы объединяют свои верфи вслед за корейцами и китайцами
02.12.2019

Японцы объединяют свои верфи вслед за корейцами и китайцами


    • Два крупнейшие японские судостроительные предприятия – Imabari Shipbuilding и Japan Marine United (JMU), объединяют свои судостроительные активы вслед за своими коллегами и конкурентами в Корее и Китае. Они создают альянс, где Imabari будет владеть долей в 30% JMU. Приобретение новых акций убыточного JMU планируется на конец марта 2020 года.

    По информации Splash 24/7, Imabari и JMU контролируют 40% судостроительного рынка Японии. Объединившись, они будут занимать 10% мирового рынка.

    Напомним, в этом месяце две крупнейшие китайские судостроительные компании China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry (CSIC) объединились в China Shipbuilding Group. А в марте этого года Hyundai Heavy Industries (HHI) и Корейский банк развития (KDB) подписали контракт о приобретении Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). «Корейский и китайские альянсы займут порядка 20% мирового рынка», – отмечает Splash 24/7.


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