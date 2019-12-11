Центр управления судоходством на СМП появится в следующем году

В 2020 году в Мурманске будет создан центр управления судоходством на акватории Северного морского пути. Об этом сообщил заместитель директора, начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский в ходе форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

Центр займется организацией и обеспечением судоходства по СМП. «Это штаб морских операций, такой уже есть в ФГУП «Атомфлот», – сказал А.Ольшевский. – Он и информирует, предоставляет информационные услуги и организует все плавание судов, но пока только тех судовладельцев, у которых есть договор с «Атомфлотом» об использовании ледокольных услуг. Все мореплавание будет организовано непосредственно через этот штаб».

В центре будут работать сотрудники, имеющие опыт арктического мореплавания.