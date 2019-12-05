Экспорт из России. Топ-5 стран

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за 9 месяцев 2019 года экспорт из России снизился на 6,1% (или на 20 млрд долларов) в денежном выражении и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении экспорт, напротив, увеличился на 32,7 млн тонн или на 4,7% до 721,6 млн тонн.

На долю Топ-5 стран приходится 40,3% поставок в денежном выражении и 43,5% в физическом.

В денежном выражении

Лидером по объему экспорта из России является Китай. За январь-сентябрь 2019 года поставки в эту страну составили 39,3 млрд долларов, на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 11,3% до 34,4 млрд долларов вырос экспорт в Нидерланды.

Поставки в Германию сократились на 6,1% и составили 19 млрд долларов.

Экспорт в Турцию остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года – 16,2 млрд долларов (-0,1%).

В Беларусь было вывезено товаров на сумму 14,2 млрд долларов (-2,1%).

В физическом выражении

В физическом выражении, как и в денежном, на первом месте по объему экспорта из России находится Китай. За январь-сентябрь 2019 года поставки в Китай выросли на 4,8% и составили 106,2 млн тонн.

На втором месте – Нидерланды. Туда из России было отправлено 72,6 млн тонн грузов, на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки в Беларусь выросли в 2,2 раза и составили 56,5 млн тонн.

В Южную Корею было экспортировано 40,3 млн тонн (-0,5%)

Замыкает пятерку лидеров Германия. За 9 месяцев 2019 года поставки в эту страну увеличились на 12,1% до 38,1 млн тонн.