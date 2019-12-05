Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
импорт экспорт
05.12.2019

Экспорт из России. Топ-5 стран


    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за 9 месяцев 2019 года экспорт из России снизился на 6,1% (или на 20 млрд долларов) в денежном выражении и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении экспорт, напротив, увеличился на 32,7 млн тонн или на 4,7% до 721,6 млн тонн.

    На долю Топ-5 стран приходится 40,3% поставок в денежном выражении и 43,5% в физическом.

     

    В денежном выражении

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    Лидером по объему экспорта из России является Китай. За январь-сентябрь 2019 года поставки в эту страну составили 39,3 млрд долларов, на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 11,3% до 34,4 млрд долларов вырос экспорт в Нидерланды.

    Поставки в Германию сократились на 6,1% и составили 19 млрд долларов.

    Экспорт в Турцию остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года – 16,2 млрд долларов (-0,1%).

    В Беларусь было вывезено товаров на сумму 14,2 млрд долларов (-2,1%).

    В физическом выражении

    В физическом выражении, как и в денежном, на первом месте по объему экспорта из России находится Китай. За январь-сентябрь 2019 года поставки в Китай выросли на 4,8% и составили 106,2 млн тонн.

    На втором месте – Нидерланды. Туда из России было отправлено 72,6 млн тонн грузов, на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Поставки в Беларусь выросли в 2,2 раза и составили 56,5 млн тонн.

    В Южную Корею было экспортировано 40,3 млн тонн (-0,5%)

    Замыкает пятерку лидеров Германия. За 9 месяцев 2019 года поставки в эту страну увеличились на 12,1% до 38,1 млн тонн.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.06.2019
    Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января-апреля 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    22.07.2019
    Экспорт черных металлов
    Объем российского экспорта черных металлов по итогам 5 месяцев этого года составил 17,5 млн тонн – 8,9% меньше […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    16.05.2019
    Жд экспорт через порты
    По итогам 4 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 106,8 млн […]
    2019ПогрузкаРЖДЭкспорт
    0
    28.10.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-августе 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 43,3 млн пар, что на […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    14.11.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 9 месяцев 2019 года составил более 15 млн тонн — на 4,3% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    29.05.2019
    Морской коктейль
    Экспорт российских морепродуктов в первом квартале 2019 года
    КрабыМорепродуктыСтатистика таможниЭкспорт
    0
    05.11.2019
    Крупнейший в России газохимический комплекс построят в Усть-Луге
    ООО «Балтийский Химический Комплекс» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подписали кредитное соглашение по финансированию начального этапа реализации проекта […]
    авансАзия ВЭБгазохимический комплекс
    0
    01.04.2019
    Импорт и экспорт Китая снизились
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2019 года достиг 662,72 млрд долларов. Это на 3,9% меньше, чем за […]
    2019Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    18.01.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Российский экспорт минеральных азотных удобрений за январь-ноябрь 2018 года вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2018УдобренияЭкспорт
    0
    06.11.2019
    Африканские алмазы и индийские мобильники
    Из каких стран растет импорт – и какова его номенклатура
    ИмпортСтатистика таможни
    0
    06.02.2019
    Экспорт угля и кокса
    Итоги 2018 года
    2018УгольЭкспорт
    0
    12.11.2019
    Экспорт угля и кокса
    Объем российского экспорта каменного угля за три квартала этого года увеличился на 4,9% и составил почти 153,5 млн […]
    2019УгольЭкспорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    04.12.2019 Все порты Финляндии
    04.12.2019 Железнодорожные контейнеры
    02.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019
    29.11.2019 Контейнерооборот портов Мексики
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ