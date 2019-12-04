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Samsung построит Aframax’ы ледового класса
04.12.2019

Samsung построит Aframax’ы ледового класса


    • Южнокорейский судостроительный гигант Samsung Heavy Industries (SHI) получил заказ на строительство двух танкеров Aframax ледового класса стоимостью 187,5 млрд вон ($158 млн).

    Как сообщает пресс-служба SHI, суда будут переданы заказчику к марту 2022 года. Кто именно является заказчиком, SHI не раскрывает.

    Samsung Heavy стал первым судостроителем, заключившим сделку по строительству танкера ледового класса двойного действия в 2005 году и еще одну сделку по строительству бурового судна, предназначенного для бурения в Арктическом регионе в 2008 году, отмечают в компании.

    Напомним, что в рамках V Восточного экономического форума судостроительный комплекс «Звезда» и Samsung Heavy Industries подписали контракт на проектирование газовозов для проекта «Арктик СПГ-2».

    В соответствии с подписанным документом SHI станет технологическим партнером проекта и передаст ССК «Звезда» техническую спецификацию, а также права на проектную документацию проекта судов. Корейская компания также окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации АО «ЦКБ «Лазурит».


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