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Арктические регионы: новые возможности
15.11.2019

Арктические регионы: новые возможности


    • На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» проанонсируют региональную повестку IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

    18 октября, в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» Межрегиональная общественная организация  «Ассоциация полярников» проводит пресс-конференцию по региональной повестке IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Медиа — встреча организована при взаимодействии с  Минвостокразвития России и Советом Федерации ФС РФ.

    Пресс-конференция посвящена региональной повестке IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Санкт-Петербург с 5 по 7 декабря примет IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», на котором ожидается более 2,5 тысяч участников из 40 российских регионов и 20 иностранных государств. В этом году форум пройдет под девизом «Арктика — новые горизонты государственной политики». На полях форума в рамках двухдневной деловой программы состоится всестороннее обсуждение новых подходов к регулированию  деятельности в Арктической зоне РФ.

    На пресс-конференции речь пойдет о подготовке системы документов, среди которых – федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, основы госполитики, определяющие национальные интересы России в этом регионе, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года и новая госпрограмма. Также будут освещены позиции Совета Федерации по вопросам развития Северных и Арктических территорий. О международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» и роли Санкт-Петербурга в межрегиональной кооперации по развитию Арктической зоны РФ расскажет МОО «Ассоциация полярников».

    На пресс-конференции выступят:

    • Заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ;
    • Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель Республики Коми в Совете Федерации Дмитрий ШАТОХИН;
    • Руководитель регионального отделения МОО «Ассоциация полярников» в Санкт-Петербурге, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ Владимир ШАМАХОВ.

    Прямая трансляция пресс-конференции «Арктические регионы: новые возможности» будет доступна на сайте Форума —  ССЫЛКА


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