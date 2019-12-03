НМТП увеличил прибыль по МСФО в разы

«Новороссийский морской торговый порт» опубликовал финансовые показатели по МСФО за 9 месяцев 2019 года.

Выручка группы сократилась на 6,6% до 665,5 млн долларов, показатель EBITDA – на 2,4% до 500,8 млн долларов.

Чистая прибыль составила 810,5 млн долларов – в 3,8 раза выше, чем годом ранее. На рост чистой прибыли повлияла прибыль от продажи дочерней организации, составившая 446,1 млн долларов.

Напомним, в апреле этого года ООО «Новороссийский зерновой терминал» был продан за 547,8 млн долларов ООО «Деметра 1», подконтрольному банку ВТБ.

Долг группы сократился на 9,5% до 920 млн долларов, чистый долг — на 35,1% до 548 млн долларов.