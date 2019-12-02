«Сила Сибири» готова к запуску

2 декабря Москва и Пекин запустят в эксплуатацию «Силу Сибири». Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров газа в год, протяженность – более 3 тыс. км. Он обеспечит доставку голубого топлива с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений до российско-китайской границы в Амурской области. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт о поставках 38 млрд кубометров топлива в год. Его общая сумма на 30 лет — 400 млрд долларов. Выход на полную мощность запланирован на 2025 год. Пока «Газпром» будет отправлять китайским партнерам по 10 млн кубометров газа в день.

На видео ниже – процесс строительства газопровода.

Видео: CGTN

Фото: Газпром