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Сварка первого стыка газопровода Сила Сибири
02.12.2019

«Сила Сибири» готова к запуску


    • 2 декабря Москва и Пекин запустят в эксплуатацию «Силу Сибири». Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров газа в год, протяженность – более 3 тыс. км. Он обеспечит доставку голубого топлива с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений до российско-китайской границы в Амурской области. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

    В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт о поставках 38 млрд кубометров топлива в год. Его общая сумма на 30 лет — 400 млрд долларов. Выход на полную мощность запланирован на 2025 год. Пока «Газпром» будет отправлять китайским партнерам по 10 млн кубометров газа в день.

    На видео ниже – процесс строительства газопровода.

    Видео: CGTN

    Фото: Газпром


    • Комментарии: 1
    Александра Гаврилова
    02.12.2019, 12:32

    Сегодня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили трубопровод «Сила Сибири».

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