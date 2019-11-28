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экспорт
28.11.2019

Падение экспорта


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года экспорт из России составил 636,4 млн тонн грузов, на 30,3 млн тонн или на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 15,7 млрд долларов, или на 5,5% до 270,2 млрд долларов.

    В денежном выражении

    Наибольшее снижение экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на Экваториальную Гвинею. Из России в эту страну везут замороженные субпродукты, инструменты для бурения скальных пород или грунтов, вакцины для людей. За 8 месяцев 2019 года поставки в Экваториальную Гвинею сократились на 99,3% – с 34,2 млн долларов до 225,4 тыс. долларов.

    С 220,2 тыс. долларов до 6,6 тыс. долларов (или на 97%) упал экспорт в Сан-Марино. В прошлом году в эту страну было ввезено нетканых материалов на сумму 203,2 тыс. долларов. В этом году таких поставок не было.

    Также существенно (на 94,8%) сократился экспорт в Кабо-Верде – с 1 млн долларов до 53,3 тыс. долларов. В январе-августе 2018 года поставки пшеницы и меслина из России в эту страну составляли 959,7 тыс. долларов. За аналогичный период этого поставок товаров этой группы не было.

    Экспорт нефти и нефтепродуктов в Тринидад и Тобаго сократился на 524,8 млн долларов, в Кюрасао – на 411,9 млн долларов.

    Наибольшее падение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на Германию. За 8 месяцев 2019 года поставки товаров из России в Германию сократились на 5,2 млрд долларов (-23,5%) и составили 16,9 млрд долларов. При этом поставки нефти и нефтепродуктов снизились на 2,6 млрд долларов (-36,9%), черных металлов – на 156,9 млн долларов (-36,1%), меди и изделий из нее – на 155,1 млн долларов (-26,3%).

    На 3,3 млрд долларов (-31,1%) сократился экспорт в Польшу. При этом наиболее существенно снизились поставки нефти и нефтепродуктов – на 2,5 млрд долларов (-41,3%). На 112,1 млн долларов уменьшились поставки каменного угля. Кроме того, в июне 2018 года в Польшу было экспортировано судно по коду ТН ВЭД «Прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские» на сумму 9,7 млн долларов.

    Третья страна, поставки в которую снизились наиболее существенно, – Беларусь. За 8 месяцев 2019 года экспорт в Беларусь сократился на 2 млрд долларов (-13,8%) и составил 12,5 млрд долларов. При этом поставки нефти и нефтепродуктов упали на 1,5 млрд долларов, черных металлов – на 230,7 млн долларов, органических химических соединений – на 112,1 млн долларов. Кроме того, на 12,4 млн долларов снизился экспорт алмазов непромышленных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке. Среди продуктов питания наиболее существенно сократились поставки в Беларусь соевых бобов – на 24,5 млн долларов, экстрактов, эссенций и концентратов кофе – на 14,5 млн долларов, кукурузы – на 11,1 млн долларов.

    Экспорт в Бельгию снизился на 1,8 млрд долларов (-28,1%) до 4,6 млрд долларов. При этом наиболее заметно упали отгрузки нефти и нефтепродуктов – на 1,1 млрд долларов и алмазов – на 673,3 млн долларов. Бельгия является крупнейшим покупателем алмазов у России, на ее долю приходится 58,8% всех поставок.

    Замыкает пятерку Тайвань. За январь-август 2019 года экспорт в эту страну снизился на 1,1 млрд долларов (-34,4%) и составил 2,1 млрд долларов. Более 50% поставок на Тайвань приходится на черные металлы, по итогам 8 месяцев 2019 года их экспорт снизился на 212 млн долларов. Поставки нефти и нефтепрдуктов снизились на 348,3 млн долларов, спг – на 192,1 млн долларов, каменного угля – на 147,4 млн долларов.

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    В физическом выражении наибольшее снижение экспорта в процентах приходится на Сан-Марино. По итогам 8 месяцев поставки в эту страны упали на 99,9%.

    На 99,9% сократились поставки в Ботсвану. В январе-августе 2019 года 100% экспорта пришлось на непромышленные алмазы.

    Экспорт в Кабо-Верде упал на 99,1%.

    Лидером по снижению физического объема экспорта является Великобритания, поставки в которую снизились на 6,5 млн тонн и составили 7 млн тонн. Наибольшее сокращение объемов приходится на каменный уголь (-6,4 млн тонн) и газойли (-1,1 млн тонн).

    На втором месте – Польша, экспорт в которую по итогам января-августа 2019 года снизился на 6 млн тонн (до 19,8 млн тонн). На 4,6 млн тонн сократились поставки нефти и нефтепродуктов (в том числе на 4,2 млн тонн – сырой нефти и сырых нефтепродуктов), на 1,4 млн тонн – каменного угля.

    Поставки в Египет снизились на 3,9 млн тонн до 5,6 млн тонн. Экспорт пшеницы и меслина упал на 2,7 млн тонн, при том, что на долю злаков приходится более половины всего российского экспорта в Египет.

    На 3,4 млн тонн до 9 млн тонн сократился экспорт на Тайвань. При этом на 1,7 млн тонн снизились поставки каменного угля, на 1 млн тонн – сжиженного природного газа.

    Поставки на Мальту сократились на 2,2 млн тонн и составили 5,8 млн тонн. При этом более всего сократился экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1,8 млн тонн.


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