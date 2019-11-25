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Auto Draft
25.11.2019

Первые японские паромы на СПГ


    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и входящий в группу MOL паромный оператор Ferry Sunflower Limited намерены построить первые японские паромы на сжиженном природном газе. Предварительно, судам решено дать имена «Sunflower Kurenai» и «Sunflower Murasaki».  

    Заказ планируется разместить на верфи Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd в декабре этого года. Ferry Sunflower будет выступать фрахтователем судов. Планируется, они будут работать на линии Осака – Беппу, заменив в конце 2022 – первой половине 2023 года паромы, обслуживающие маршрут сейчас.

    На паромах будут установлены двухтопливные двигатели.

    Основные технические характеристики:

    • пассажировместимость – 763 человека,
    • грузовместимость – 136 грузовых автомобилей,
    • длина – 199,9 м,
    • валовая вместимость – 17,3 тыс. тонн,
    • скорость – 22,5 узла.

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