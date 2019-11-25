Первые японские паромы на СПГ

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и входящий в группу MOL паромный оператор Ferry Sunflower Limited намерены построить первые японские паромы на сжиженном природном газе. Предварительно, судам решено дать имена «Sunflower Kurenai» и «Sunflower Murasaki».
Заказ планируется разместить на верфи Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd в декабре этого года. Ferry Sunflower будет выступать фрахтователем судов. Планируется, они будут работать на линии Осака – Беппу, заменив в конце 2022 – первой половине 2023 года паромы, обслуживающие маршрут сейчас.
На паромах будут установлены двухтопливные двигатели.
Основные технические характеристики:
- пассажировместимость – 763 человека,
- грузовместимость – 136 грузовых автомобилей,
- длина – 199,9 м,
- валовая вместимость – 17,3 тыс. тонн,
- скорость – 22,5 узла.