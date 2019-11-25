Первые японские паромы на СПГ

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и входящий в группу MOL паромный оператор Ferry Sunflower Limited намерены построить первые японские паромы на сжиженном природном газе. Предварительно, судам решено дать имена «Sunflower Kurenai» и «Sunflower Murasaki».

Заказ планируется разместить на верфи Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd в декабре этого года. Ferry Sunflower будет выступать фрахтователем судов. Планируется, они будут работать на линии Осака – Беппу, заменив в конце 2022 – первой половине 2023 года паромы, обслуживающие маршрут сейчас.

На паромах будут установлены двухтопливные двигатели.

Основные технические характеристики: